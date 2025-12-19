Gobierno boliviano pide diálogo a transportistas que se oponen a retirada de la subvención

La Paz, 19 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia convocó al diálogo a los representantes de los sindicatos de transporte que este viernes realizan una huelga de 24 horas contra el decreto que dispuso el levantamiento de la subvención a los combustibles que rigió durante más de 20 años.

«Se va a hacer la invitación correspondiente para que tratemos de solucionar estos problemas. Hacer conocer que nuestra patria está en quiebra, no había otra solución, no había otra forma», dijo el viceministro de Trasporte, Hugo Criales, que espera que la reunión con los sindicatos de transporte se celebre al final de este viernes o el sábado.

Esta jornada los transportistas de La Paz y la ciudad vecina de El Alto realizan una huelga con el repliegue de vehículos y bloqueos callejeros en las intersecciones de vías más importantes que afectó las conexiones interprovinciales e interdepartamentales.

La población tuvo que desplazarse a sus trabajos a pie o haciendo transbordo en vehículos o motocicletas que ofrecían el servicio ante la resistencia de los sindicatos.

Otra forma fue el uso de las líneas de teleférico que comparten ambas ciudades, en las que hay filas extensas de personas que esperaban varios minutos su turno para llegar a su destino.

El decreto 5503 emitido el miércoles estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, según el Gobierno y algunos expertos, ya era insostenible en el escenario de crisis que vive el país.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Ejecutivo de Paz, que lleva 40 días en el poder, consideró que la eliminación de la subvención a los combustibles es necesaria, ya que de mantenerse demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), recursos que se dedicarán ahora a la inversión productiva y a disminuir el déficit fiscal. EFE

