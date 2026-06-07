Gobierno británico llamó a JD Vance para contradecirle sobre la inmigración en Reino Unido

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Londres, 7 jun (EFE).- El Gobierno británico llamó al vicepresidente estadounidense, JD Vance, para refutar sus tesis sobre la «inmigración masiva» en el Reino Unido como la razón por los disturbios causados esta semana tras el asesinato de un joven blanco inglés a manos de otro joven también inglés de origen sij.

El vice primer ministro británico David Lammy dijo este domingo a la cadena Sky News que llamó personalmente a JD Vance ayer sábado para transmitirle este mensaje: «Esto no tiene nada que ver con la inmigración masiva, seamos claros. Este joven (el acusado, ya condenado) era un británico. Y le dije: «Mire, señor vice presidente, usted aquí se equivoca».

Lammy dijo que la conversación se había desarrollado «en un tono agradable» que no había impedido que le dejara claros sus «desacuerdos», como por ejemplo, que la tasa de delincuencia en el Reino Unido está a la baja y no hay un aumento de la inseguridad, o que la democracia británica funciona y el autor ya ha sido juzgado y condenado.

JD Vance escribió en sus redes sociales el pasado viernes que el joven asesinado aún estaría vivo «si Europa se plantase» contra «la inmigración masiva y las políticas de autoodio».

Ya el viernes un portavoz del primer ministro reaccionó a las palabras de Vance aludiendo a los intentos de «inmiscuirse» en la política británica.

«En los últimos días hemos visto a personas tratando de inmiscuirse en nuestra democracia y buscando crear división en nuestras calles», señaló el portavoz, en unas palabras unánimemente interpretadas como unas respuesta a Vance, aunque no lo citara.

JD Vance, al igual que el presidente Donald Trump o el magnate tecnológico Elon Musk, critican repetidamente las políticas migratorias del Reino Unido, un tema que ya está en el centro del debate político en el país y se ha convertido en una de las líneas que más polariza a la sociedad. EFE

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