Gobierno británico prohíbe la entrada a once ultraderechistas ante gran marcha del sábado

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Londres, 15 may (EFE).- El Gobierno británico ha prohibido la entrada en el país a once ultraderechistas extranjeros que vienen «a incitar el odio y la violencia» en la manifestación de signo ultraderechista y de carácter masivo convocada mañana, sábado, en Londres bajo el lema ‘Unite the Kingdom’ (‘Unir al Reino’).

El primer ministro, Keir Starmer, difundió hoy una declaración en la que no dudó en afirmar que los organizadores «simple y llanamente difunden el odio y la división», y el espíritu de la marcha «es un recordatorio exacto de todo aquello a lo que nos oponemos».

Entre los vetados se encuentra la española Ada Lluch, el polaco Dominik Tarczynski, el belga Filip Dewinter, la holandesa Eva Vlardingerbroek y los estadounidenses Don Keith, Joey Mannarino y Valentina Gómez.

Esta última, de origen colombiano y conocida por su extrema islamofobia, ha bromeado en los últimos días con que pueden intentar llegar al Reino Unido por barco si no pudieran hacerlo en avión.

La marcha ha sido convocada por el activista Tommy Robinson, conocido por sus posiciones islamófobas y antiinmigración, y se calcula que pueda atraer hasta a 100.000 personas, según la Policía.

Una manifestación semejante convocada por él en septiembre fue una de las más masivas que se recuerda de la ultraderecha británica, y terminó en enfrentamientos con los agentes.

Además, en esta ocasión la marcha coincide con otra de signo contrario, convocada por organizaciones propalestinas para conmemorar el Día de la Nakba, y que si bien discurrirá por un itinerario distinto, hay riesgo de que al final de sus recorridos los activistas de una y otra manifestaciones coincidan en el centro de Londres.

No es casual que la Policía londinense vaya a desplegar mañana un dispositivo extraordinario de hasta 4.000 agentes, que incluyen refuerzos venidos de Escocia y Gales, según los medios.

Robinson escribió hoy en su cuenta de X, dirigiéndose a Starmer: «Pequeño idiota comunista. Esta es nuestras tierra. No vas a poder con nosotros. Vamos a unir al Reino y a Occidente. Y no hay nada que puedas hacer, ni tú ni nadie, para frenar todo lo que viene». EFE

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