Gobierno británico recurrirá fallo que permite impugnar proscripción de grupo propalestino

Londres, 4 sep (EFE).- El Gobierno británico podrá apelar el fallo emitido en julio por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que permitió a la organización propalestina Palestine Action impugnar su proscripción como grupo terrorista.

El Tribunal de Apelación autorizó este jueves al Ministerio del Interior, dirigido por Yvette Cooper, a recurrir esa decisión, al considerar que el recurso tiene probabilidades de éxito.

Además, señaló que el proceso debe avanzar con rapidez para evitar decisiones contradictorias en los casos de miembros de Palestine Action encausados en el Reino Unido.

El juez Andrew Chamberlain, responsable del primer dictamen favorable a la cofundadora Huda Ammori, sostuvo en julio que la ilegalización podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión y que Interior debió consultar a la organización antes de imponer la medida.

La vista para el recurso del Gobierno está prevista para finales de septiembre, mientras que el juicio completo de Ammori, que dependerá del resultado del recurso gubernamental, sigue programado para noviembre.

El Parlamento británico aprobó el pasado julio la proscripción del grupo tras reivindicar varios actos de vandalismo a dos aviones de la RAF (Real Fuerza Aérea británica) y bloqueos a la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (oeste de Inglaterra).

Esto convierte en delito penal de terrorismo cualquier apoyo o pertenencia a Palestine Action, con penas de hasta 14 años de prisión.

En paralelo, la Policía arrestó esta semana a cinco organizadores de manifestaciones a favor del grupo, previstas para este sábado en Londres, en el marco de una marcha más amplia contra la política de Israel en Gaza, lo que ha generado críticas de Amnistía Internacional por considerar que se criminaliza la protesta pacífica. EFE

