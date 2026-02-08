Gobierno centroderecha de Portugal cooperará con Seguro pese a su trayectoria socialista

1 minuto

Lisboa, 8 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este domingo que su Gobierno cooperará «de forma positiva y constructiva» con el ganador de las elecciones presidenciales en Portugal, António José Seguro, independientemente de su trayectoria en el Partido Socialista.

«El Gobierno va a continuar gobernando, en lo que le compete, va a continuar gobernando, va a seguir cooperando de forma positiva y constructiva con la Presidencia de la República, como hicimos con el actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa», dijo Montenegro en una comparecencia ante los medios tras conocerse los resultados que dan la victoria a Seguro. EFE

