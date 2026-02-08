Gobierno centroderecha de Portugal cooperará con Seguro pese a su trayectoria socialista

Lisboa, 8 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este domingo que su Gobierno cooperará «de forma positiva y constructiva» con el ganador de las elecciones presidenciales en Portugal, António José Seguro, independientemente de su trayectoria en el Partido Socialista.

«El Gobierno va a continuar gobernando, en lo que le compete, va a continuar gobernando, va a seguir cooperando de forma positiva y constructiva con la Presidencia de la República, como hicimos con el actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa», dijo Montenegro en una comparecencia ante los medios tras conocerse los resultados que dan la victoria a Seguro.

Recordó que «no es el origen partidista en las trayectorias de los presidentes de la República lo que marca el ejercicio de su mandato, no será bajo esa perspectiva con la que el Gobierno mirará el mandato del nuevo presidente».

En ese sentido, Montenegro expresó su certeza, por lo que conoce a Seguro, que «no será difícil» establecer una relación de cooperación entre su Gobierno y la Jefatura de Estado, respetando las competencias que la Constitución da a cada institución.

Con su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales este domingo frente al candidato de ultraderecha André Ventura, Seguro ha devuelto la izquierda a la Presidencia tras veinte años, cuando en 2006 salió del Palácio de Belém, sede la Jefatura de Estado, Jorge Sampaio, que fue antes secretario general del Partido Socialista, al igual que el ganador de esta noche.

Con el 98,34 % de los votos escrutados, Seguro ha obtenido el 66,83 % de los sufragios este domingo, frente a Ventura, que ha logrado el 33,17 %. EFE

ssa/gpv