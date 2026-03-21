Gobierno chileno fija en dos años el plazo para culminar la barrera fronteriza del norte

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Santiago de Chile, 21 mar (EFE).- El Gobierno chileno calcula que podrá finalizar en dos años las zanjas, muros, concertinas y erizos suecos del escudo físico fronterizo que está construyendo en la zona norte del país, en las fronteras con Perú y Bolivia, cuyo primer tramo abarca cerca de 100 kilómetros.

Según reveló este sábado el comisionado presidencial del proyecto, el exmilitar Alberto Soto, el plan denominado Escudo Fronterizo es multidimensional y además de zanjas, que comenzaron a construirse el pasado lunes, abarca otras tres áreas: la dimensión legal, una barrera tecnológica y la gestión.

En una entrevista al diario local ‘La Tercera’ aseguro que «nosotros pensamos que el escudo físico antimovilidad de la frontera norte debería estar terminado en aproximadamente dos años como tope».

El ex número tres de la Armada, que fue comisionado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, reveló que las barreras físicas abarcarán 400 kilómetros, que representan las zonas limítrofes más vulnerables.

Sobre el trayecto que han comenzado a cavar, el almirante informó que han avanzado entre 50 y 100 kilómetros diarios y que serán «en un primer momento como 100 kilómetros de obstáculos contra movilidad».

Soto comentó que esas zonas vulnerables son las que serán intervenidas «con herramientas anti movilidad, pero no continuamente», y añadió que además de las zanjas se utilizarán otros métodos «probablemente combinado con muros, concertinas o erizos suecos».

«Tenemos 1.100 kilómetros de frontera y no las llenaremos de zanjas, eso es imposible. Las zonas vulnerables son las zonas del altiplano y ahí no tienes cómo parar que alguien pase, no hay rejas, nada, hay solo una línea imaginaria», explicó.

Marco legal

Soto abordó el plan detallando sus aspectos y aseguró que «estamos creando un sistema fronterizo para la siguiente crisis migratoria”, para lo cual la dimensión legal del plan estipula “transformar el ingreso irregular en un delito».

La idea, según mencionó, es emplear distintas medidas legales y reglamentarias que frenen el incentivo de los migrantes irregulares a entrar a Chile, y considera que el mensaje político de Kast sobre el tema tiene un efecto simbólico.

«El mensaje es uno: el inmigrante irregular no es bienvenido», afirmó.

Entre los recursos están retirar beneficios sociales para los migrantes irregulares: “si das educación y salud gratis y das prioridad para construcción de casas y subsidios a todos, se van a saltar la zanja”, dijo.

El ministro de la Presidencia de Chile, José García Ruminot, no obstante, declaró el martes pasado que la salud y la educación “son muy centrales y que no los vamos a tocar”.

La idea del Gobierno chileno es que todo el plan «funcione de manera orgánica» y que «las primeras cosas van a estar terminadas antes» del plazo estipulado, según indicó Soto.

«Si al año no tengo buena parte de lo que es la construcción de zanjas terminada, sectores con muros terminados y otro tipo de barreras, entonces vamos lento», cerró. EFE

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