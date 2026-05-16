Gobierno chino ordena a sus compañías no ayudar a la UE en su investigación sobre Nuctech

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Pekín, 16 may (EFE).- El Ministerio de Justicia de China indicó este viernes que la investigación antisubvenciones que realiza la Unión Europea (UE) sobre su empresa de controles de seguridad Nuctech constituye una «jurisdicción extraterritorial ilegal» y ordenó que ninguna organización o individuo ejecute ni asista en la ejecución de dichas medidas.

En un comunicado compartido por la cartera el viernes en la noche, un portavoz señaló que la UE ha solicitado de forma arbitraria información nacional excesiva e innecesaria a entidades chinas durante la investigación, lo cual «constituye una exigencia indebida y viola claramente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales».

El vocero señaló que el bloque ha usado «con frecuencia» su Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras para llevar a cabo investigaciones selectivas y discriminatorias contra empresas chinas y describió estas acciones como un «ejemplo típico de proteccionismo» bajo el pretexto de la «competencia leal».

«Instamos a la parte de la UE a rectificar inmediatamente sus acciones erróneas. Si insiste en sobrepasar sus competencias, China responderá con firmeza conforme a la ley», finalizó.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino explicó este sábado que la UE ha intensificado las pesquisas sobre compañías como Nuctech hasta investigaciones en profundidad, al tiempo que ha presionado a entidades bancarias chinas para cooperar y ha exigido de forma injustificada una gran cantidad de información dentro de China que no está relacionada con los casos.

«Estas prácticas han afectado de forma grave y negativa a las actividades normales de inversión y operación de múltiples empresas chinas y entidades bancarias en Europa», informó el portavoz de la cartera comercial, que expresó su deseo de que la UE corrija sus «prácticas erróneas».

En diciembre la Comisión Europea (CE) abrió una investigación en profundidad a la empresa china Nuctech por las sospechas de que este fabricante de sistemas de seguridad, controlado por el Estado chino, habría recibido subsidios públicos que podrían distorsionar la competencia en el mercado europeo.

El organismo considera que Nuctech recibió apoyo estatal en forma de avales, trato fiscal preferencial o financiación preferencial en forma de préstamos y cree que estos subsidios extranjeros podrían haber mejorado su posición en el mercado interior -dándole ventaja en licitaciones- y, por tanto, afectado a la competencia.

La fricción se suma a otras tensiones recientes entre China y la UE en ámbitos como los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, la contratación pública o las políticas industriales ligadas al impulso del «made in Europe». EFE

imh/ jgb