Gobierno cierra la mayor cárcel de mujeres de Paraguay tras 106 años de funcionamiento

Asunción, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes el cierre definitivo de la mayor cárcel de mujeres del país, la Penitenciaria Nacional Casa del Buen Pastor, tras 106 años de funcionamiento en Asunción, y ordenó el traslado de sus 569 reclusas a otro recinto, como parte de un plan para atender el hacinamiento y clasificar a las internas.

En una conferencia de prensa tras una operación que comenzó el domingo en la noche, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la decisión hace parte de una «política de reordenamiento del sistema penitenciario»

«Se procedió al traslado íntegro de la población completa de las mujeres que se encontraban guardando reclusión en este lugar al nuevo complejo para mujeres privadas de libertad de Emboscada», en el departamento de Cordillera (centro), agregó el funcionario.

A la cárcel de Emboscada, situada en la ciudad del mismo nombre, a unos 39 kilómetros de Asunción, también fueron trasladadas otras 93 reclusas que se encontraban en una penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo (este).

El de Emboscada, detalló, tiene una capacidad para albergar a 1.237 reclusas y es atendido por personal femenino.

Según el funcionario, el nuevo complejo penitenciario cuenta con 45.000 metros cuadrados, mientras la denominada «Casa del buen Pastor» tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados.

En el operativo participaron 400 agentes de la Policía Nacional, 520 integrantes de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios administrativos del Ministerio de Justicia y 200 agentes penitenciarios.

El titular de Justicia destacó que, «a partir de ahora, se elimina el hacinamiento en el sistema penitenciario de mujeres».

Además, señaló que se pondrán en marcha programas de reinserción social que cumplan con «la separación efectiva de mujeres procesadas y condenadas y subclasificando a las condenadas en distintos grupos».

Según el ministro, la prisión de Emboscada tiene «tecnología de punta» para la seguridad y espacios modernos de cocina, lavandería, capacitación, estudios y programas laborales. De igual forma, acogerá en cada celda hasta cuatro mujeres.

También informó que un grupo de reclusas con niños fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo, sin precisar la cifra.

Esta operación se suma a otros traslados de presos ordenados durante este año a lugares como la prisión en la ciudad de Minga Guazú (este).EFE

