Gobierno colombiano asegura que el calendario electoral se mantendrá «sin contratiempos»

2 minutos

Bogotá, 26 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, aseguró este martes que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se desarrollarán «sin contratiempos» en las fechas establecidas y con plenas garantías de seguridad, pese a los recientes atentados y otros hechos de violencia en varias regiones.

«El mensaje es claro: ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional puede dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución y son inamovibles», subrayó el ministro tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.

Sánchez Suárez presentó hoy el ‘Plan Democracia’, un proyecto para garantizar la seguridad en procesos electorales, diseñado junto con la Registraduría, entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones, la Procuraduría (Ministerio Público) y otros órganos de control.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta de las presidenciales será el 31 de mayo.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades tienen programado un despliegue de más de 6.000 policías y 3.000 militares en las regiones, así como un refuerzo en la protección individual de los precandidatos presidenciales.

Por su parte, Eljach recalcó que la institucionalidad está «fuerte y articulada» para respaldar el proceso democrático y llamó a generar confianza entre la ciudadanía, pese a las amenazas y ataques de grupos armados ilegales.

Sánchez destacó además que el país enfrenta una tarea inédita por el número de aspirantes presidenciales: más de 70 personas ya han manifestado su intención de competir en 2026, a los que hay que sumar centenares de candidatos a Senado y Cámara de Representantes. EFE

pc/joc/psh

(foto)(video)