Gobierno colombiano declara «emergencia económica» tras hundimiento de reforma tributaria

1 minuto

Bogotá, 22 dic (EFE).- El Gobierno colombiano decretó este lunes la «emergencia económica» por 30 días luego de que el Congreso hundiera el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento.

El Ejecutivo señala que con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar «la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales» por una «situación fiscal que adquirió el carácter de grave». EFE

jga/joc/gpv

(foto)