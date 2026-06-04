Gobierno colombiano empieza a alimentar caimanes llaneros tras polémica por su protección

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Bogotá, 4 jun (EFE).- El Ministerio de Ambiente de Colombia inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes llaneros que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure, situado en el municipio de Villavicencio del departamento del Meta (centro), tras la muerte de 15 reptiles en 2025 que suscitó críticas por falta de alimentos y hacinamiento.

«Nuestro compromiso con la protección y conservación de las especies silvestres es indeclinable», apuntó este jueves el ministerio en un comunicado difundido en la red social X.

La cartera ambiental aseguró que los reportes técnicos indican que estos individuos cuentan con condiciones naturales que pueden complementar su alimentación.

Sin embargo, como parte de las acciones de seguimiento, los reptiles volverán a ser alimentados en los próximos días para fortalecer las condiciones de bienestar de los ejemplares mientras avanzan las demás acciones del plan de trabajo.

«Esta medida se implementa teniendo en cuenta las características biológicas de la especie», destacó la información, que añadió que el caimán llanero, una especie emblemática de la Orinoquía colombiana, es un reptil de sangre fría con un metabolismo muy lento, por lo que puede pasar varios días «sin requerir alimento».

Esta medida llega dos días después que el ministerio negara que la muerte de 15 caimanes llaneros en tres centros de custodia se deba a la falta de alimentos y al hacinamiento severo, como denunció la senadora animalista Andrea Padilla del partido Alianza Verde.

«Los reportes técnicos y las necropsias disponibles indican que los 15 fallecimientos reportados en 2025 correspondieron a causas naturales y no estuvieron asociados a cuadros de inanición o ausencia de alimentación. Las evaluaciones realizadas identificaron causas naturales y eventos relacionados con el comportamiento propio de la especie», argumentó la cartera.

De acuerdo con la denuncia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), que funciona como máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta donde se encuentran estos centros de custodia, confirmó el 5 de diciembre del año pasado el «riesgo crítico que enfrentaban los caimanes».

En respuesta, el ministerio señaló que en diciembre de 2025 «solicitó a las entidades responsables implementar medidas de manejo reproductivo preventivo con el fin de disminuir la presión poblacional mientras avanzan los procesos de liberación y recuperación». EFE

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