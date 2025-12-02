Gobierno colombiano expulsa a nueve adultos de la comunidad judía Lev Tahor

Bogotá, 1 dic (EFE).- El Gobierno colombiano expulsó este lunes a nueve adultos de la comunidad ultraortodoxa judía Lev Tahor y entregó a las autoridades de Estados Unidos a los 17 menores que viajaban con ellos, ocho días después de rescatarlos gracias a una alerta internacional de Interpol.

«La medida de expulsión se aplicó únicamente a los nueve adultos de la comunidad», informó en un comunicado Migración Colombia, que agregó que el grupo fue embarcado en un vuelo hacia Nueva York , acompañado por agentes de esa entidad.

Lev Tahor, conocida internacionalmente por su vida hermética, sus continuos desplazamientos entre países y por varias investigaciones relacionadas con abuso y control sobre menores, había llegado a Colombia a finales de octubre con la intención —según las autoridades— de asentarse temporalmente en el país. EFE

