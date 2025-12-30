Gobierno colombiano sube un 23,7 % el salario mínimo, que será de unos 535 dólares en 2026

1 minuto

Bogotá, 29 dic (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23,7 % del salario mínimo, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares) incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario dijo en una alocución: «pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares)», lo que supone un incremento del 22,7 %, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

«Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad», manifestó el presidente, quien reconoció que «habrá una presión sobre los precios», pero señaló que, según un economista italiano, «la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza». EFE

joc/ocm/jrh

