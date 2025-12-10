The Swiss voice in the world since 1935
Gobierno confirma detención de Arce por caso de presunta corrupción en un fondo indígena

La Paz, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la detención del expresidente Luis Arce (2020-2025), en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía de la Administración de Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó en una conferencia de prensa que Arce es investigado como «principal responsable» del «millonario daño económico» que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

