Gobierno conservador checo dimite tras acuerdo de nueva coalición de populistas y ultras

2 minutos

Praga, 6 nov (EFE).- El primer ministro de la República Checa, el conservador Petr Fiala, ha anunciado que presentará este jueves a las 15.00 GMT la dimisión de su Gobierno, al que sustituirá una nueva coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos, liderada por el millonario Andrej Babis.

Fiala añadió que espera recibir hoy del jefe del Estado, Petr Pavel, el encargo de mantener en funciones a su Ejecutivo hasta que se constituya el nuevo Gobierno, lo que podría ocurrir a mediados de diciembre.

ANO, el partido de Babis, ganó las elecciones de principios del pasado octubre y sumará junto a sus dos socios una mayoría de 108 de los 200 escaños en el Parlamento, que eligió ayer como su nuevo presidente a Tomio Okamura, líder del partido ultranacionalista y de extrema derecha SPD.

El otro socio de Gobierno es Motoristé sobě’ (‘Motoristas Unidos’), que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea.

Para ser nombrado primer ministro, Babis deberá superar el conflicto de intereses que le impide liderar el Gobierno al tiempo que es dueño del conglomerado empresarial Agrofert, que percibe subvenciones públicas nacionales y de la UE.

El líder de ANO abordará ese tema con Pavel el próximo miércoles.

Fiala calificó hoy la anterior legislatura de «muy complicada», debido a la pandemia, la crisis energética, la inflación y los efectos de la guerra causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«Hemos superado estas pruebas con dignidad y entregamos la República Checa en mejores condiciones que hace cuatro años», añadió el político, quien lideró una coalición de tres partidos de centro derecha, más el progresista Partido Pirata, que la abandonó en septiembre del año pasado. EFE

