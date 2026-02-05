Gobierno cubano anuncia comparecencia de Díaz-Canel en medio de las tensiones con EE.UU.

La Habana, 5 feb (EFE).- El Gobierno cubano anunció este jueves por sorpresa una inusual comparecencia televisiva del presidente, Miguel Díaz-Canel, a las 10:00 hora local (15.00 GMT) sin detallar el contenido de la misma, en un contexto marcado por las tensiones con EE.UU.

Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EE.UU. el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump acabó con el suministro de petroleo de ese país a Cuba.

Además, Trump declaró en una orden presidencial a Cuba la semana pasada como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional y anunció aranceles a los países que le suministren petróleo.

Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. En los últimos días se han empezado a sentir en la isla las consecuencias de la escasez de combustible, con un aumento de los apagones y largas colas para repostar en las gasolineras. EFE

