Gobierno da luz verde a la reelección del presidente de Federación Colombiana de Fútbol

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El Ministerio del Deporte dio luz verde a la reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), una decisión que estaba en duda porque, supuestamente, el directivo no estaba habilitado para volver a ser designado en el cargo.

En una resolución publicada este jueves, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte confirmó la designación de Jesurún, miembro del Consejo Directivo de la FIFA, como presidente de la FCF.

Según las leyes colombianas, los directivos sólo pueden ser reelegidos en dos ocasiones y el Cúcuta Deportivo, club de Primera División que demandó la decisión, señaló que eso ya había ocurrido, por lo que consideraba que esta nueva elección era ilegal.

Sin embargo, el Ministerio del Deporte señaló que Jesurún asumió el cargo por primera vez a finales de 2015 para culminar el periodo de Luis Bedoya, quien renunció al cargo para entregarse a la justicia de EE.UU. por el FIFAGate.

En 2018, la Asamblea de la FCF lo designó para el periodo 2018-2022, lo reeligió para el siguiente (2022-2026) y el 19 de marzo pasado ese organismo extendió su periodo al 2026-2030.

En ese sentido, el Ministerio del Deporte argumentó que la votación tuvo validez porque Jesurún apenas fue reelegido por segunda vez, ya que entre 2015 y 2018, explicó, no fue escogido para un periodo completo sino que estaba culminando el de Bedoya. EFE

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