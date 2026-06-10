Gobierno de Argentina alcanza acuerdo de recomposición salarial con universidades públicas

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Buenos Aires, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina alcanzó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales docentes para recomponer los salarios en el sector universitario público, según anunció este miércoles el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado.

El acuerdo incrementará los salarios en un 24,33 % desde junio hasta septiembre, además de aumentar en 20 % el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento y otros 50.000 millones de pesos (unos 34 millones de dólares) para los hospitales universitarios, como el de Clínicas, de gran importancia en la atención en la ciudad de Buenos Aires y en la formación del personal médico.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Javier Milei sostiene su rechazo a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario aprobada y ratificada por el Congreso nacional, por la que el Ejecutivo estaba obligado a aumentar en mayor volumen los fondos destinados al sector, y presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para aplazar todo lo posible la aplicación de la legislación.

El severo ajuste que el ultraliberal Milei aplica desde finales de 2023, cuando llegó a la presidencia, socavó el presupuesto para las universidades, que cayó del 0,718 % del PIB en 2023 al 0,428 % este año, su menor nivel desde 1989, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

Desde el inicio del ajuste a las casas de estudio públicas, una serie de protestas volcaron a miles de personas a las calles en distintas ciudades del país para reclamar la recomposición presupuestaria, incluidos muchos estudiantes de escuelas medias o secundarias que, en un contexto de crisis económica, ven peligrar su futuro acceso a la educación universitaria pública, gratuita en Argentina desde 1949.

Esta gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país, donde unos dos millones de personas estudian en alguna de las 57 universidades públicas, muchas de ellas de gran prestigio nacional e internacional. EFE

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