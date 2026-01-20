Gobierno de Argentina ofrece asistencia a Chile para combatir los incendios forestales

2 minutos

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina ofreció este martes asistencia a Chile para apoyar el combate contra los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble, y expresó sus condolencias por las personas fallecidas.

«La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble. Asimismo, hace llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile», expresó el Ejecutivo de Buenos Aires en un comunicado.

«En ese marco, y en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación», agregó el mensaje oficial.

El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, informó este lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales que queman desde el sábado en las regiones sureñas del país.

La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20.000 hectáreas en el Biobío, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

El canciller argentino, Pablo Quirno, dijo a través de su cuenta de X que Argentina se mantiene «en contacto permanente con las autoridades chilenas».

«Seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes», dijo Quirno, quien mencionó en su publicación a Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo del presidente Gabriel Boric.

El Gobierno argentino agradeció el pasado viernes a Chile por las dos aeronaves ligeras enviadas para combatir los incendios que afectan al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia patagónica de Chubut.

Chile envió un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3 para apoyar el combate contra las llamas en Chubut, que comenzaron a principios de enero y ya afectaron más de 20.000 hectáreas de bosques y zonas urbanas. EFE

smo/pd/jrh