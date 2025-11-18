Gobierno de Bolivia crea nuevo ministerio para industrialización y seguridad alimentaria

La Paz, 18 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia puso en marcha este martes el nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, creado con el objetivo de impulsar la industrialización del sector manufacturero y para reforzar la seguridad alimentaria en el país.

La nueva cartera, según el Decreto Supremo 5488 difundido por el Ejecutivo, integrará funciones que anteriormente correspondían a los desaparecidos ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Desarrollo Rural y Tierras, vigentes durante la Administración del expresidente Luis Arce (2020-2025).

Queda pendiente que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nombre al ministro y viceministros de esta nueva cartera.

En la víspera el presidente, Rodrigo Paz, juramentó a Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla como nuevo ministro de Minería y Metalurgia. El mandatario le encargó impulsar una nueva ley del sector y destacó la importancia estratégica de la minería para la economía nacional en un acto celebrado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

El nuevo gabinete de Paz, compuesto ahora por 15 ministerios, incluye a solo tres mujeres, un contraste con la nueva Asamblea Legislativa, donde por primera vez las mujeres son mayoría. Las ministras designadas son Marcela Tatiana Flores Zambrana en Salud, Beatriz Elena García de Achá en Educación y Cinthya Martha Yáñez Eid en Turismo y Gastronomía. EFE

