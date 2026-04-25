Gobierno de Bolivia denuncia incursión de 30 personas en aeródromo vinculado a Marset

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La Paz, 25 abr (EFE).- El Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia informó este sábado que unas 30 personas presuntamente vinculadas al uruguayo Sebastián Marset, acusado de narcotráfico y detenido en Estados Unidos, irrumpieron en un aeródromo vinculado a su organización en la región de Santa Cruz (este) para sustraer objetos «no identificados».

La cartera de Estado precisó en un comunicado que «se registró un ingreso irregular de aproximadamente 30 personas no identificadas» la noche del viernes al aeródromo ‘Coloradillo’, en la zona de Warnes, vinculado con la organización de Marset.

Dicha propiedad está bajo resguardo de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

«Los individuos irrumpieron en el lugar, forzaron el acceso de tres hangares y sustrajeron objetos aún no identificados», señala el ministerio en su comunicación.

Asimismo, indicó que «se activaron operativos» con la Policía y otras unidades especializadas para, además, «formalizar una denuncia e iniciar las investigaciones correspondientes».

La Policía Boliviana capturó a Marset la madrugada del 13 de marzo en un operativo efectuado en la ciudad de Santa Cruz, en el que no hubo bajas de uniformados ni civiles, para después expulsarlo a Estados Unidos, país en el que afronta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

En los operativos posteriores a su captura, las autoridades bolivianas incautaron dos aeródromos, 16 avionetas, vehículos blindados, armas y viviendas, valoradas en alrededor de 15 millones de dólares.

El uruguayo estuvo prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Uruguay y Brasil, además de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades. EFE

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