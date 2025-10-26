Gobierno de Camerún confirma arrestos y denuncia intento de “desestabilizar el país”

3 minutos

Nairobi, 26 oct (EFE).- El ministro de Administración Territorial de Camerún, Paul Atanga Nji, anunció la detención de tres personas acusadas de planear ataques en manifestaciones y aseguró que han frustrado intentos de “desestabilizar el país”, después de que la oposición denunciara el viernes el arresto de varios de sus líderes.

Durante una rueda de prensa este sábado en Yaundé, la capital de Camerún, el ministro explicó que los sospechosos fueron arrestados la noche del 22 de octubre en la ciudad de Garua (norte), donde presuntamente intentaban introducir explosivos “con el fin de perpetrar atentados”.

Atanga Nji denunció además la existencia de “un vasto proyecto insurgente” que atribuyó a ciertos líderes de la oposición.

Según dijo, uno de los candidatos habría “difundido falsos resultados en redes sociales” y llamado a sus seguidores a manifestarse, tras proclamarse ganador de los comicios.

El ministro aseguró que las protestas registradas fueron “rápidamente contenidas gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad”, y subrayó que “el orden público se ha restablecido en todo el territorio nacional”.

“La determinación del Gobierno es preservar la paz y la estabilidad en Camerún”, afirmó.

La coalición opositora Unión por el Cambio 2025 denunció el viernes la detención de los líderes opositores del Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM), Anicet Ekane y del Movimiento por la Democracia y la Interdependencia (MDI), Djeukam Tchameni, arrestados en sus domicilios en Duala, capital económica del país, por agentes “encapuchados y armados” y trasladados a un lugar desconocido.

Ambos partidos forman parte de la coalición que apoyó la candidatura del exministro de Empleo Issa Tchiroma Bakary, quien asegura haber derrotado al presidente Paul Biya, en el poder desde 1982, con un 54,8 % de los votos, frente al 31,3 % del mandatario.

El partido gobernante Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés (RDPC, en francés) ha calificado esa afirmación de “grotesca farsa” y de “fraude inaceptable en un Estado de derecho”, y pidió esperar los resultados oficiales, previstos para este lunes.

Mientras tanto, el Ministerio de Comunicación advirtió a los medios contra la “incitación a la insurrección” y pidió “actuar con responsabilidad” en la cobertura de la crisis postelectoral.

Camerún ha registrado cortes parciales de internet y protestas en varias ciudades, especialmente en el oeste y norte del país, mientras crecen las tensiones por la espera de los resultados oficiales.

La ONG de vigilancia del acceso a internet NetBlocks informó el viernes pasado de una “interrupción en la conectividad a Internet en Camerún, que también afecta a los países vecinos”.

“El incidente puede limitar la cobertura de los eventos sobre el terreno en medio de llamados a anular los resultados de las elecciones presidenciales mientras el presidente Biya busca extender sus 43 años en el poder”, indicó Netblocks en sus redes sociales. EFE

aam/jlp