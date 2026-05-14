Gobierno de Chile nombra a la nueva dirección de Codelco, la mayor cuprífera del mundo

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Santiago de Chile, 14 may (EFE).- El Gobierno de Chile nombró este jueves a la nueva dirección de la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, y designó como presidente de la misma al economista Bernardo Fontaine.

Fontaine, que sustituirá a Máximo Pacheco al frente de la minera a partir del próximo 26 de mayo, es un conocido economista de la Universidad Católica de Chile, asesor de empresas y exmiembro de la Convención Constituyente que en 2022 redactó una fallida propuesta de nueva constitución.

«Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía», indicó en un comunicado el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas. EFE

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