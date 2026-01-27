Gobierno de Colombia propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta

Bogotá, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud.

«Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador», afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa. EFE

