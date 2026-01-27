Gobierno de Colombia propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta

Bogotá, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud.

«Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador», afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.

El pasado miércoles, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1 de febrero su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.

En ese sentido, la canciller Villavicencio que «ante las acciones de buena voluntad del Gobierno de Colombia para entablar un diálogo, el Ecuador vuelve a responder de manera inamistosa, anunciando el alza de las tarifas de transporte de crudo colombiano en su territorio».

«Colombia reitera públicamente su llamado al Gobierno del Ecuador para propiciar la reunión ministerial lo antes posible. Por ahora, Colombia continuará monitoreando la situación, para si es el caso, establecer medidas de orden diplomático o comercial que nos permitan superar ese complejo escenario», agregó Villavicencio.

La ministra explicó que «entre las posibles medidas que Colombia puede adoptar, además de las medidas ya anunciadas, se encuentra la posibilidad de acudir ante los mecanismos de solución de controversias de la Comunidad Andina (CAN)».

Justamente el jueves de la semana pasada la CAN se ofreció a mediar entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar que comiencen a aplicarse las medidas de la guerra comercial en la que se han enzarzado ambos países. EFE

