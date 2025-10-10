Gobierno de Costa Rica saluda firma de acuerdo entre Israel y Hamás

San José, 10 oct (EFE).- El Gobierno de la República de Costa Rica saludó este viernes la reciente firma del acuerdo entre Israel y Hamás, considerado como una fase inicial del plan de los veinte puntos para la paz en Medio Oriente.

Costa Rica «reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el diálogo constructivo y la cooperación internacional para favorecer los procesos de paz duradera y coexistencia pacífica», indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Se reconocen los esfuerzos de los negociadores de Catar, Egipto, Turquía y el liderazgo de los Estados Unidos. Costa Rica continuará siguiendo con atención los desarrollos en esta región, reafirmando su compromiso con los principios de multilateralismo y al respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario», cita el texto.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía hora local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes, según lo acordado.

Con esto dio inicio el plazo de 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en la franja. EFE

