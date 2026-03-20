Gobierno de Cuba: «El sistema político cubano no es objeto de negociación»
La Habana, 20 mar (EFE).- El viceministro cubano de Asuntos Exteriores Carlos Fernández de Cossío aseguró este viernes que «el sistema político cubano no es objeto de negociación», como tampoco ninguno de sus cargos gubernamentales.
Preguntado sobre las negociaciones con EE.UU. en una conferencia de prensa, De Cossío evitó aportar detalles sobre su desarrollo e indicó que estos asuntos son «muy sensibles» y que La Habana los está manejando «con discreción».
«Sí que puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es objeto de negociación, ni por supuesto el presidente ni ningún cargo del Gobierno es objeto de negociación, ni con EE.UU. o con ningún otro país», aseguró. EFE
