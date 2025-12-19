Gobierno de Cuba dice que «va hacia un control» de actual epidemia de dengue y chikunguña



La Habana, 19 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) aseguró este viernes que «va hacia un control» de la epidemia de dengue y chikunguña que ha dejado ya 55 muertos, y decenas de miles de casos en la isla.

La viceministra del Minsap, Carilda Peña, aseguró en conferencia de prensa que en las últimas siete semanas han reportado una «disminución de los casos con síndrome febril inespecífico», el primer síntoma común de ambas enfermedades

«El pronóstico es que el final de año sea un momento favorable para poder decir que en determinados territorios del país no existe transmisión de estas enfermedades», subrayó la funcionaria de Salud Pública.

El más reciente informe sanitario divulgado este viernes por Peña ubicó en 2.188 los casos de síndrome febril inespecífico. De esos, se confirmaron 372 contagios de chikunguña, para un acumulado de 47.756 casos por esta enfermedad.

Tras ser preguntada por EFE, Peña explicó que el Gobierno cubano no da cifras diarias de enfermos de dengue sino la tasa de incidencia de casos sospechosos por semana. Esto debido a que los diagnósticos demoran y no se realizan suficientes pruebas.

La funcionaria reconoció que la tasa reportada la semana pasada fue de 15 infectados por cada 100.000 habitantes. Eso se traduce en unos 1.440 nuevos infectados sobre una población total de 9,6 millones de personas.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud, que recoge cifras oficiales cubanas, indicó la semana pasada que los contagios por dengue ascendían a 25.995 desde principios de año hasta finales de noviembre.

Las autoridades sanitarias han explicado en otras ocasiones que la cifra de casos es un subregistro, porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos, principalmente por el deterioro de los servicios públicos en la isla.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

Dos semanas y media antes de reconocer la epidemia, el Gobierno cubano hizo un pedido internacional de ayuda por el huracán Melissa en el que incluyó enormes cantidades de químicos para combatir al mosquito, vector de transmisión del dengue y el chikunguña.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, el control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios. EFE

