Gobierno de Ecuador pide que se anule fallo que declaró como forzada desaparición de niños

Guayaquil (Ecuador), 11 feb (EFE).- Los ministerios ecuatorianos de Defensa y del Interior pidieron este martes a un tribunal que revoque la sentencia de habeas corpus en la que una jueza declaró como forzada y bajo responsabilidad del Estado la desaparición, en diciembre pasado, de cuatro menores afroecuatorianos, cuyos cuerpos aparecieron calcinados semanas después.

Se trata del caso de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

La noche del 8 de diciembre, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla (ahora en prisión preventiva), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los subieron a una camioneta y se los llevaron.

Según la versión de los soldados, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió totalmente el rastro de los menores.

Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres interpusieron una acción de habeas corpus, por medio de la cual la jueza Tanya Loor declaró que hubo una «desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano».

La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos» y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia y este martes los defensores de los ministerios, junto con representantes de la Procuraduría General del Estado y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijeron a los jueces que la magistrada se «sale de sus competencias» al declarar la responsabilidad del Estado por el delito de desaparición forzada a través de un habeas corpus, cuando eso se debe determinar por la vía penal.

Jessica Vergara, abogada del Ministerio del Interior, agregó que con su fallo la jueza estaba adelantando «las bases de una imputación penal que no corresponden a este foro y desnaturalizando los fines y el objetivo de un habeas corpus».

Y recordó que para el momento en el que se dictó la sentencia, el 24 de diciembre, la Fiscalía ya había iniciado una investigación por el delito de desaparición forzada de los menores y su búsqueda estaba en marcha.

Días después, Criminalística determinó que unos cuerpos calcinados hallados en una zona cercana al sitio donde los militares habían dejado a los niños, correspondían a los menores desaparecidos.

Vulneración de derechos

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias de los menores, rechazó el pedido del Gobierno y dijo que estaban equivocados al creer «que la desaparición forzada solo es un delito», cuando «también es una vulneración de derechos».

«En ese sentido, las juezas y jueces constitucionales sí pueden recibir ese tipo de casos, no solo porque lo permite nuestro ordenamiento jurídico, sino porque, en general, cuando te detienen y te incomunican te vulneran la integridad personal, entre otros derechos», resaltó.

Bastias dijo que, de revocarse la sentencia, llevarán el caso ante la Corte Constitucional por medio de una acción extraordinaria de protección.

«Esta apelación es un mensaje de impunidad, porque no solo excluyen la responsabilidad estatal, sino también la responsabilidad penal individual de los 16 militares, diciendo que como los liberaron no es una desaparición forzada. Hay todo un espíritu de cuerpo aquí para dejar en impunidad no solo en el caso constitucional, sino el caso penal y eso es lo que estamos denunciando», concluyó. EFE

