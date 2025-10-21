Gobierno de Gaza: solo han llegado 986 de 6.600 camiones de ayuda humanitaria programados

Jerusalén, 21 oct (EFE).- La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, denunció este martes que solo 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria programados desde la entrada en vigor del alto al fuego han entrado en Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

«Solo 986 camiones de ayuda han entrado en la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego, incluyendo 14 camiones de gas para cocinar y 28 camiones de diésel», recoge el comunicado.

«Observamos que el promedio de camiones que ingresan diariamente en la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego no ha superado los 89 camiones de los 600 que se preveía que ingresarían diariamente», añade.

La Oficina enfatizó que «estas cantidades limitadas no cubren las necesidades humanitarias y vitales mínimas, y que la Franja de Gaza necesita urgentemente un flujo regular de no menos de 600 camiones de ayuda diariamente, incluyendo alimentos, suministros médicos y de socorro, combustible para operaciones y gas para cocinar, para garantizar las necesidades mínimas para una vida digna».

Israel cerró este domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró, como represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave, para que después volvieran a funcionar parcialmente al día siguiente.

El Ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la Franja, matando a unas 45 personas, confirmó Sanidad gazatí a EFE.

Según la prensa israelí, el Gobierno decidió paralizar el acceso de bienes básicos a Gaza como comida, medicinas o combustible, a sugerencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que acusó a los islamistas de haber violado el acuerdo de alto el fuego.

El acuerdo anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, estipulaba la entrada inmediata de ayuda humanitaria, cuyo acceso al enclave -que padeció una hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas- ha aumentado desde el inicio de la tregua, pero sigue muy por debajo de las necesidades de sus 2.1 millones de habitantes.EFE

