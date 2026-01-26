Gobierno de Hamás en Gaza llama a sus empleados a cooperar con el nuevo comité palestino

Gaza, 26 ene (EFE).- El Gobierno de Hamás en Gaza llamó a todos sus trabajadores, tanto civiles como militares, a cooperar plenamente y facilitar las tareas del recién constituido Comité Nacional para la Administración de Gaza, el órgano formado por palestinos que gestionará el día a día de la Franja de acuerdo al alto el fuego.

En una circular dirigida a todos los empleados de ministerios e instituciones gubernamentales, a la que tuvo acceso EFE, se les pide que «demuestren plena cooperación, faciliten las tareas del Comité Nacional y continúen brindando servicios en todos los sectores civiles y de seguridad».

«Trabajaremos para garantizar una transición fluida de todos los aspectos de la labor gubernamental, facilitar las tareas del Comité Nacional, apoyarlo y empoderarlo para que cumpla con sus responsabilidades e iniciar una nueva etapa de entrega al servicio de nuestro paciente pueblo», dice la circular.

Y cita un extracto del Corán, que afirma: «Cooperen con la rectitud y la piedad, y no cooperen con el pecado ni la agresión».

En el documento, firmado ayer domingo, se expone que el pueblo gazatí está viviendo una «nueva fase» y que la reconstrucción de sus hogares, la gestión de sus asuntos internos y la administración del territorio son «derechos fundamentales garantizados por la ley divina y el derecho internacional».

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) es un órgano constituido por 15 palestinos de acuerdo al plan de tregua para Gaza ideado por Estados Unidos.

Supervisado por otros órganos como la Junta de Paz y el Comité Ejecutivo, el NCAG tiene el mandato de «asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas», según se anunció en su presentación en El Cairo la semana pasada.

Por el momento, sus miembros permanecen en Egipto, en espera de poder ir a la Franja a hacerse cargo del gobierno gazatí, mientras se negocia paralelamente el desarme de Hamás. EFE

