Gobierno de Hamás en Gaza se disuelve para pasar el testigo al comité tecnócrata palestino

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal «técnico y profesional».

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), tras la que el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión. EFE

mt/rml