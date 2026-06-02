The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gobierno de Honduras designa a Mariano Jiménez como nuevo embajador en Italia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 1 jun (EFE).- El Gobierno de Honduras designó este lunes a Mariano Jiménez como nuevo embajador en Italia, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en sus redes sociales.

Jiménez, ingeniero agrícola de profesión y exministro de Agricultura, también ejercerá desde Roma como embajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El nuevo diplomático fue juramentado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, y en los próximos días viajara a Italia para asumir la Embajada de Honduras en Roma. EFE

gr/seo

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR