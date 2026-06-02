Gobierno de Honduras designa a Mariano Jiménez como nuevo embajador en Italia

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Tegucigalpa, 1 jun (EFE).- El Gobierno de Honduras designó este lunes a Mariano Jiménez como nuevo embajador en Italia, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en sus redes sociales.

Jiménez, ingeniero agrícola de profesión y exministro de Agricultura, también ejercerá desde Roma como embajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El nuevo diplomático fue juramentado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, y en los próximos días viajara a Italia para asumir la Embajada de Honduras en Roma. EFE

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