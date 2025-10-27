Gobierno de Jamaica asegura respuesta «rápida y eficaz» tras el paso del huracán Melissa

San Juan, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta «rápida y eficaz», ante el inminente impacto la noche de este lunes del huracán Melissa en el país caribeño.

«Contamos con el Fondo Nacional para Riesgos de Desastres Naturales y el Fondo de Contingencia, que utilizaremos para iniciar el proceso de socorro y recuperación. Además de estos, existen niveles adicionales de protección de seguros que se activan una vez que se alcanzan umbrales de impacto específicos, junto con líneas de crédito contingentes», afirmó Holness en un discurso dirigido a la nación.

El mandatario hizo hincapié en que las autoridades jamaicanas, como la Agencia Nacional de Obras Públicas (NWA, por sus siglas en inglés), la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) y la Autoridad Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (NSWMA, en inglés), el Gobierno local están preparados para dar una respuesta «rápida y eficaz» tras el paso del huracán de categoría 5.

«El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo de la JDF, está totalmente preparado para liderar la labor de ayuda humanitaria y la evaluación de los daños. Por favor, colaboren teniendo a mano su identificación y demás documentación si tienen que solicitar o registrarse para recibir ayuda», urgió Holness a los ciudadanos.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Minería de Jamaica expresó que está dispuesto a ofrecer apoyo a los agricultores y pescadores para garantizar que puedan volver a sus labores lo antes posible.

Del mismo modo, el Ministerio de Salud y Bienestar jamaicano informó de que está elaborando planes para poner en marcha iniciativas de control de mosquitos y otros vectores inmediatamente después del huracán, con el fin de evitar brotes de enfermedades, concretamente el dengue.

Holness hizo un llamado a la población para que mantenga la paz, respetara las leyes y las diversas órdenes emitidas e indicó que «las fuerzas de seguridad garantizarán que no se produzca ninguna alteración del orden público durante y después del paso del huracán».

«Aunque debemos prepararnos para lo peor, recemos también por lo mejor. En todas las adversidades, hemos encontrado fuerza, no solo en nuestra resiliencia, sino también en el poder de la oración», sostuvo Holness, incitando así a mantener la calma a la población.

De acuerdo a las autoridades meteorológicas de Jamaica, Melissa dejará entre 38,1 y 76,2 centímetros (15 y 30 pulgadas) en algunas zonas del país.

En este contexto, Naciones Unidas informó este lunes sobre la activación de su mecanismo de Acción Anticipatoria ante el próximo impacto del huracán Melissa en Cuba, con el que prevé repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia.

Las autoridades en Jamaica habilitaron el domingo refugios para todos aquellos que los necesiten, ante las «catastróficas inundaciones».

Además, el Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba prevé que Melissa toque tierra en el extremo oriental de cuba en la madrugada del miércoles, como huracán de categoría mayor, con intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas ciclónicas. EFE

