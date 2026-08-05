Gobierno de México alista repatriación de tres piezas prehispánicas desde Estados Unidos

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Tres piezas prehispánicas, una figura antropomorfa que representa a un guerrero, un cajete de piedra y una navajilla de obsidiana, son preparadas por el Gobierno de México para su repatriación desde Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno de México, esta última a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informaron que la devolución se concretó el pasado 15 de julio, con la entrega de los bienes al Consulado General de México en Nueva York.

El primer objeto corresponde a una «figura antropomorfa» de estilo Ixtlán del Río, modelada en barro, con aplicación de pastillaje, pintura e incisión, de 91 centímetros de altura.

La figura «representa a un guerrero ataviado con yelmo, arracadas, ajorcas y coraza, quien sujeta una lanza sobre el hombro», señaló la nota.

Además, esta asociada a la tradición Tumbas de Tiro del oeste de México, elaborada entre los años 100 a.C. y 600 d.C., y formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

«Su restitución fue posible a partir de investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, y a instancias del propio recinto, al cual se agradece su ética y responsabilidad institucional», se apuntó.

La segunda pieza «es un cajete de piedra» que, por su morfología, se determina que procede de la región central del territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero (sur de México), y se sitúa cronológicamente entre los años 300 y 900 d.C.

Mientras que la tercera pieza es una «navajilla prismática», elaborada en obsidiana mediante las técnicas de presión y percusión, ejemplo de la industria lítica desarrollada a lo largo de la época prehispánica en territorio mesoamericano.

«Cada objeto se vinculaba a una investigación penal, coordinada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades, de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, en Nueva York», indicó el comunicado.

Las secretarías apuntaron que especialistas del INAH realizaron los dictámenes arqueológicos mediante una cuidadosa revisión técnica, y concluyeron que los bienes son de origen prehispánico y, por tanto, son propiedad de la nación mexicana, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Actualmente, las piezas permanecen en el Consulado de México en Nueva York y, próximamente, serán enviadas a la Consultoría Jurídica de la cancillería mexicana, en la Ciudad de México, vía valija diplomática, para su entrega oficial al INAH.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México. EFE

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