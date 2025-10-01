Gobierno de Maduro celebra el 76 aniversario de la fundación de la República Popular China

2 minutos

Caracas, 1 oct (EFE).- El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró este miércoles el 76 aniversario de la fundación de la República Popular China, país que Caracas considera como aliado.

En un comunicado, reconoció que «después de un largo periodo de luchas contra el colonialismo, el imperialismo, las invasiones, agresiones y luchas internas, el Partido Comunista Chino realizó el sueño de independencia, libertad, paz, igualdad, inclusión, justicia social, así como de progreso, que -destacó- hoy se celebra en tiempos de esplendor y revitalización».

«Venezuela también expresa su felicitación al presidente Xi Jinping, deseándole a él, a su Gobierno y al valiente pueblo chino la continuidad de triunfos hacia sus más altas metas», expresó el Gobierno chavista.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, recordó en su canal de Telegram que la fundación de la República Popular China fue proclamada el 1 de octubre de 1949 por el «líder revolucionario» Mao Zedong tras la victoria en la guerra civil.

Para Gil, este día marcó el «inicio de una nueva China soberana, moderna y próspera, con una política exterior enfocada en el respeto, la multipolaridad y la cooperación de beneficio mutuo».

En junio pasado, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Comité Central del Partido Comunista de China reforzaron la cooperación en las áreas de economía, energía, cultura y política, informó entonces Maduro.

La relación entre Caracas y Pekín se afianzó en la época del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), y se ha fortalecido durante el Gobierno de Maduro, quien juró para un tercer mandato en enero pasado tras su controvertida reelección, en julio de 2024.EFE

