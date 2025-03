Gobierno de Milei analiza utilizar botón silenciador de periodistas en sede del Ejecutivo

Buenos Aires, 5 mar (EFE).- El vocero del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, dijo este miércoles que el Gobierno analiza implementar un botón silenciador para los periodistas que asisten a las conferencias de prensa en la sede del Ejecutivo y anticipó que estos podrían ser seleccionados por voto popular.

«El botón muteador (silenciador), en caso de hacerlo, (sería) para cuando le arrancan el micrófono de la mano a gente que trabaja en Casa Rosada, bueno, para que eso no pase más», señaló Adorni durante una rueda de prensa en Casa Rosada (sede de Gobierno).

Explicó que la intención sería impedir que los periodistas continúen repreguntando cuando él ya cedió la palabra a otro.

«Tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se le está quitando espacio, lugar, me parece un recurso interesante», añadió sobre el botón.

Además, consideró que «lo importante es la información, no el ida y vuelta con el periodismo» y bromeó sobre a qué periodistas silenciaría.

Por otra parte, Adorni adelantó que el Gobierno publicará una resolución con algunos cambios en la sala de prensa de la Casa Rosada.

«Estamos pensando algún esquema donde los periodistas puedan ser elegidos por la gente, quienes estén, quienes no estén; lo estamos analizando y lo estamos pensando de una manera que la gente se sienta representada, que se siente informada y que ustedes acá se sientan también que puedan hacer el mejor trabajo para sus medios y —en definitiva— para la gente, porque no están acá por otra cosa que no es porque del otro lado hay alguien que los lee o que los escucha», explicó.

«Un Gran Hermano periodístico», bromeó.

Según informó el diario La Nación en los últimos días, la resolución sobre la que trabaja el Ejecutivo busca que la conferencias de prensa sean abiertas para personalidades de las redes, como ‘youtubers’ e ‘influencers’. EFE

