Gobierno de Milei busca «relación con el chavismo» de la AFA tras liberación de gendarme

3 minutos

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Javier Milei arremetió este lunes contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por haber hecho gestiones para la liberación y traslado del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, y afirmó que esta entidad deportiva tendrá que explicar «cuál es su relación con el régimen chavista”.

Así se expresó el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, sobre la sorpresiva liberación de Gallo el domingo tras las gestiones llevadas a cabo por el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al reconocer que el Gobierno no tenía posibilidades para negociar porque no existen relaciones diplomáticas entre los dos países.

“Los involucrados (dirigentes de la AFA) deberán explicar cuál es su relación con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron”, afirmó Adorni en una entrevista con la emisora de radio El Observador.

El gendarme argentino Nahuel Gallo llegó a Buenos Aires, liberado, la pasada madrugada en un avión privado fletado por la AFA, y fue recibido en el aeropuerto por su esposa, María Alexandra Gómez, y autoridades de su país, entre ellas, el canciller Pablo Quirno.

Según dijeron fuentes de la AFA a EFE, la institución encabezada por Claudio Tapia y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a cargo de Jorge Giménez, iniciaron gestiones hace meses para concretar la liberación de Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar a Venezuela por la frontera terrestre desde Colombia.

Adorni reconoció que el Gobierno venezolano, bajo la administración de Delcy Rodríguez, no tenía intención de entregar al agente a las autoridades argentinas por la vía diplomática, al expresar: “No tenemos relación con el chavismo”.

Aun así, el exportavoz presidencial resaltó el trabajo de los ministros y del canciller Quirno en las tareas oficiales para lograr la libertad de Gallo y su regreso al país, y manifestó su satisfacción por que el gendarme pueda reunirse con su familia tras más de 14 meses de detención.

La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional, aseguró que el Gobierno no estaba al tanto de las gestiones desarrolladas por la AFA.

«No quería entregarlo a nuestro Gobierno, sino a través de algunos que son amigos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”, afirmó este lunes en una entrevista con Radio Mitre.

Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas desde la llegada de Milei al Ejecutivo, a fines de 2023.

Esta sorprendente resolución del caso transcurre en medio de una gran conflictividad política y judicial entre el Gobierno argentino y la AFA, con Tapia en el centro de la controversia por acusaciones de corrupción en su contra y su negativa a convertir los clubes argentinos en sociedades anónimas, como quiere el Gobierno ultraliberal de Milei, en las antípodas ideológicas del presidente federativo. EFE

