Gobierno de Milei comienza a desclasificar archivos inteligencia de la última dictadura

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Buenos Aires, 19 mar (EFE).- El Gobierno del presidente argentino Javier Milei inició este jueves la desclasificación de documentos históricos de inteligencia correspondientes al período 1973-1983, que abarca la última dictadura militar (1976-1983) y a pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado que dio inicio a aquel proceso.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) difundió, a través de las redes sociales y del sitio oficial del Gobierno, un conjunto de 26 documentos comprendidos en 492 páginas, junto con una guía sobre el proceso de desclasificación de documentos, en lo que constituye la primera etapa de apertura de estos archivos históricos.

La mayor parte de los documentos publicados en esta instancia inicial son normas orgánicas de la SIDE -y las modificaciones efectuadas sobre ellas a lo largo de esos años- en las que se detallan las funciones de cada área del organismo y sus reglamentos internos.

Incluyen también manuales sobre el funcionamiento de delegaciones regionales de inteligencia, fechados entre 1974 y 1980, así como resoluciones internas vinculadas a la denominación de los agentes, sus funciones, mecanismos de encubrimiento y esquemas de remuneración.

Entre las páginas finales figuran textos referidos a un área denominada Dirección de Comunicación Social, con lineamientos y estrategias de carácter psicosociológico orientadas a influir en la población.

Se desclasificaron, además, documentos de la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba dentro de la SIDE, incluyendo relevamientos de organizaciones sociales y políticas de la época.

Toda la documentación está disponible para su consulta pública y «se integra a una política orientada a fortalecer la institucionalidad del sistema de inteligencia nacional y su vínculo con la sociedad», según informó la SIDE.

El organismo describió la desclasificación de archivos como «un acto profundamente ético, político y social que refuerza el compromiso con la transparencia institucional frente a la ciudadanía» y añadió: «En el escenario actual donde abunda la desinformación, la publicación de archivos históricos fortalece la credibilidad institucional, ayuda a desmitificar teorías conspirativas y demuestra compromiso con la verdad».

Distintas organizaciones y organismos de derechos humanos argentinos reclaman desde hace años la desclasificación de archivos de inteligencia que permitan esclarecer el paradero de las víctimas de la dictadura que aún no fueron halladas.

El proceso de revelación de documentos que inició este jueves no incluye, hasta el momento, información sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura.

El Gobierno de Milei había anunciado el 24 de marzo de 2025 que declasificaría toda la información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina durante la dictadura que se encontraba en poder de la SIDE y que pasaría a la órbita pública del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos.

Desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, el Ejecutivo ha desfinanciado organismos y políticas de memoria e impulsado la idea de una «memoria completa» que recupere la historia de los crímenes cometidos durante la dictadura -y años previos- por organizaciones guerrilleras. EFE

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