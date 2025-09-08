Gobierno de Milei condena ataque en Jerusalén e informa de que hay una víctima argentina

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El Gobierno argentino condenó este lunes el ataque perpetrado en Jerusalén que dejó al menos seis muertos y diez heridos e informó de que una de las víctimas fatales es una ciudadana argentina que residía en Israel.

«La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson», señaló la Cancillería argentina en un comunicado publicado este lunes.

«El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal», agregó el texto.

La Cancillería reiteró además «su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales».

Además, reafirmó su «firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación».

Eliahu Hamra, rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), mencionó que Sara Mariela Voloj de Mendelson tenía 57 años y vivía desde su infancia en Israel.

«Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana», expresó Hamra en su cuenta de la red social X.

El ataque en Jerusalén ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana en el norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús.

Los dos atacantes, que según Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

El ataque tuvo lugar en una intersección de carreteras situada cerca de dos asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado, donde viven ciudadanos israelíes ultraortodoxos. EFE

