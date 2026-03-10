Gobierno de Milei emplea «estigmatización y ataques digitales» contra la prensa, según SIP

Miami/Buenos Aires, 10 mar (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha empleado “estigmatización y ataques digitales” para cuestionar a la prensa crítica, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las Américas, publicado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

«El Gobierno ha empleado la estigmatización y los ataques digitales para cuestionar a la prensa crítica. El periodismo ha sido visto como un adversario ideológico, en acciones que no solo se han quedado en disputas de micrófonos, sino que han escalado a las agresiones físicas contra la prensa», afirmó el documento.

Argentina se encuentra en el octavo lugar entre los 23 países evaluados por el índice, siendo el primero República Dominica, que según la SIP cuenta con una saludable libertad de expresión.

El país suramericano registró 53,02 puntos sobre 100, lo que representa una leve mejora respecto de la medición del año anterior.

Según el estudio, Argentina «subió de manera poco significativa, 1,84 puntos, ubicándose en 53,02 puntos, subiendo tres casillas en la clasificación, de la 11 a la 8, esto último más atribuible al descenso de algunas naciones a la franja de ‘alta restricción'».

El Índice Chapultepec evalúa anualmente las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en América, a partir de tres dimensiones.

En el caso de Argentina, la dimensión peor evaluada fue ‘Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse’, que obtuvo 13,73 puntos, de un máximo de 30.

Le siguió ‘Actuaciones del Estado contra la Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios’, con 19,11 puntos de 40 posibles, mientras que ‘Control de Medios y Periodismo’ alcanzó 20,18 puntos de 30.

El informe apuntó además a la responsabilidad del Gobierno argentino en distintos ataques a la libertad de expresión.

“El entorno Ejecutivo es el considerado con mayor influencia en las situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa, con impacto moderado en promedio, aunque fuerte en lo que se refiere a la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse”, indicó.

El reporte recogió denuncias de organizaciones sobre agresiones contra trabajadores de prensa durante manifestaciones públicas.

“Diversas ONG han reportado un importante incremento de agresiones contra la prensa en manifestaciones públicas”, afirmó el documento.

Entre los casos mencionados figura el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien “resultó gravemente herido al ser alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por agentes del orden», durante una protesta de jubilados el 12 de marzo de 2025 en Buenos Aires.

Según la SIP, en la misma jornada se documentaron alrededor de 20 agresiones contra trabajadores de la prensa. EFE

