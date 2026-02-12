Gobierno de Milei identifica a manifestantes contra reforma laboral para apresarlos

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- El Gobierno argentino identificó este jueves a cuatro manifestantes que se enfrentaron con la Policía durante la protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada durante la pasada madrugada en el Senado, y prometió apresarlos.

«Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos», publicó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X, junto a un video de la cara y el nombre de los cuatro manifestantes.

La ministra detalló que la identificación fue un trabajo articulado entre la Justicia y la Policía Federal y que los manifestantes “buscaban desestabilizar” al Gobierno.

Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el miércoles durante la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, mientras los parlamentarios discutían el proyecto de reforma laboral en el recinto.

Por su parte, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, reportó durante la madrugada a través de su cuenta de X que había al menos 15 detenidos y que otros 50 habían sido liberados.

Según informó a EFE el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organizados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de las 30 personas pertenecientes a la organización que habían sido detenidos, solo una persona continúa arrestada.

Por su lado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señaló EFE este jueves que al menos 44 personas fueron arrestadas, de las cuales 24 fueron liberadas.

La protesta que habían convocado los sindicatos contra la reforma laboral terminó en una batalla campal en la ciudad de Buenos Aires y se disolvió cuando columnas de la policía federal y otros cuerpos de seguridad irrumpieron en la Plaza del Congreso y se llevaron a un número indeterminado de personas detenidas, algunas a rastras y otras en volandas, según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos.

Horas después, durante la madrugada, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno del presidente Milei, esté lista para ser promulgada antes del 1 de marzo.

El proyecto modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Entre sus puntos centrales, reduce las indemnizaciones por despedido y las licencias laborales por accidentes o enfermedad, brinda al empleador la posibilidad de no abonar las horas extra, y limita el derecho a huelga. EFE

fpe/jrh