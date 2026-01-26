Gobierno de Milei incluye rebaja de edad de imputabilidad en asuntos urgentes del Congreso

2 minutos

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, incluyó este lunes en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienzan el 2 de febrero, el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca reducir a 14 años la edad de imputabilidad por delitos.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tras una reunión de funcionarios y representantes del oficialismo en el Parlamento celebrada en la Casa Rosada, sede de Gobierno.

“La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, afirmó Adorni en la red social X.

El proyecto apunta a reformar el régimen penal juvenil y contempla la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente en Argentina es de 16 años, a 14, y establece un sistema integral para abordar los delitos cometidos por adolescentes.

Las penas privativas de libertad, según el proyecto del Gobierno, no podrán superar los 15 años y podrán ser cumplidas en el domicilio, un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio la edad mínima de punibilidad en los 13 años.

La iniciativa fue presentada por el presidente argentino, Javier Milei, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo en 2025 y llegó a obtener dictamen en la Cámara de Diputados, aunque no fue debatida porque entonces el oficialismo no tenía tanta fuerza parlamentaria.

En los últimos días, la senadora y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich volvió a reclamar el avance del proyecto tras una serie de crímenes cometidos por menores de edad, entre ellos el asesinato del adolescente Jeremías Monzón, ocurrido en la provincia de Santa Fe.

Además de la Ley Penal Juvenil, el Gobierno ha incluido otras leyes como prioritarias para las sesiones extraordinarias de febrero, como la reforma laboral, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y la ley de glaciares.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 27 de febrero, en un Congreso en el que, tras ser renovado el pasado 10 diciembre tras las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo duplicó sus representantes. EFE

lgu/erm/psh