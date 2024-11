Gobierno de Milei insiste en su plan de privatizar o cerrar Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Javier Milei reafirmó este viernes su intención de privatizar o cerrar Aerolíneas Argentinas, en un contexto de creciente tensión con los principales sindicatos de trabajadores de la aviación en el país, que reclaman mejoras salariales.

El secretario de Transporte argentino, Franco Mogetta, explicó hoy, previo a una reunión clave con representantes de los principales gremios del sector, que la intención del Ejecutivo sigue siendo privatizar la mayor compañía aérea del país.

«Y si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados. Y si no la aceptan se cerrará, pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene del Estado, que durante todo este tiempo del kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares a la Argentina», dijo Mogetta en diálogo con la emisora Radio Mitre.

Sin embargo, aclaró que «es una compañía que no se puede cerrar de un día para el otro» ya que «hay gente que ha comprado pasajes y hay gente que necesita viajar en los próximos meses».

El Gobierno de Milei ya propuso privatizar Aerolíneas Argentinas, la mayor compañía del país, cuando presentó su proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue aprobado por Diputados, pero la eliminó de la lista de «empresas privatizables» en junio para lograr consenso en el debate en el Senado.

A finales de septiembre, el Ejecutivo declaró a la empresa «susceptible de privatización» e intentó nuevamente avanzar en esa dirección, algo que por el momento no ha conseguido por falta de apoyo político.

Las declaraciones de este viernes se producen tras una semana de elevada tensión en el conflicto, que incluyó medidas de fuerza de trabajadores ante despidos de personal y una fuerte reacción del Gobierno.

En respuesta a una asamblea de trabajadores que dejó a unos 2.000 pasajeros encerrados en aviones durante algunas horas el miércoles, el Ejecutivo anunció ayer la liberalización del mercado del servicio de rampas en los aeropuertos argentinos y el despido de 15 trabajadores de la empresa encargada de esa tarea, Intercargo, por incumplimiento de sus obligaciones.

El secretario de Transporte fue hoy un paso más allá y señaló que el Gobierno también tiene la intención de privatizar esa compañía: «Esta es una de las empresas que ha quedado en el listado de empresas a privatizar, así que en cuanto sea posible, sea factible según las ofertas y propuestas que tengamos, lo vamos a llevar a cabo».

Miembros del Gobierno tienen previsto reunirse esta viernes con miembros de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) -principales gremios aéreos- para tratar de dar un cierre al conflicto, que comenzó en el mes agosto. EFE

