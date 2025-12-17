Gobierno de Milei presiona a AFA: «Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios»

Buenos Aires, 17 dic (EFE).- El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a brindar explicaciones sobre sus últimos balances contables y aseguró que «nadie está por encima de la ley, ni tiene privilegios».

«El Ministerio de Justicia informa que, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros», anunció la entidad en un comunicado.

«Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los 111 millones de dólares y 340 millones de dólares respectivamente», advirtió el ministerio.

La entidad precisó que la IGJ «intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales» y que enfatizó que la AFA es una asociación sin fines de lucro.

El comunicado subrayó que «la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos».

La AFA denunció el lunes un «ataque coordinado» por parte del Gobierno de Milei tras la denuncia por corrupción contra su presidente Claudio Tapia presentada ante la Conmebol la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich.

El reclamo de la AFA se dio mediante un comunicado que fue publicado tras la denuncia de Bullrich y el inicio, días atrás, de investigaciones judiciales contra Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, a partir de denuncias de organismos estatales dependientes del Ejecutivo.

Tapia y Toviggino están siendo investigados por sus presuntos vínculos con empresarios y financistas sospechados de corrupción, en una causa por presunto caso de lavado de dinero por la cual durante la última semana se realizaron allanamientos en las instalaciones de 17 clubes argentinos y de la propia sede de la AFA.

La tensión entre el Gobierno y la AFA lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

«Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro», expresó al respecto el comunicado de la AFA. EFE

