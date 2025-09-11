Gobierno de Netanyahu condena asesinato activista del conservador Kirk, «amigo de Israel»

2 minutos

Jerusalén, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Benjamín Netanyahu condenó en las últimas horas el asesinato del conocido activista Charlie Kirk, que se produjo ayer en el campus universitario de Utah, de quien subraya la amistad que tenía con Israel y su apuesta por la defensa de los valores «judeocristianos».

«Charlie Kirk fue asesinado por hablar con la verdad y defender la libertad. Un amigo de corazón valiente de Israel, luchó contra las mentiras y se mantuvo firme por la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no tendrá lugar», escribió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su cuenta de X.

El ataque ocurrió en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento con estudiantes. Según las autoridades, un hombre armado abrió fuego, posiblemente desde un techo, y una bala alcanzó al activista en el cuello, provocándole la muerte poco después en un hospital cercano.

«Perdimos a un ser humano increíble. Su orgullo sin límites por América y su valiente creencia en la libertad de expresión dejarán un impacto duradero. Descansa en paz, Charlie Kirk», concluyó Netanyahu.

En las últimas horas, algunos de los principales ministros del Ejecutivo hebreo también se han sumado a las muestras de condena, entre ellos el titular de Exteriores, Gideon Saar, quien considera que fue asesinado por ser un «guerrero valiente por la verdad y libertad».

«El complot entre la izquierda global y el islam radical es el mayor peligro la humanidad hoy en día. Charlie Kirk vio el peligro y advirtió sobre él. Pero las balas del despreciable asesino lo alcanzaron. Gracias, Charlie, por tu apoyo a Israel y por tu lucha por un mundo mejor», escribió también el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista, Itamar Ben Givir.

Charlie Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nacido en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, creció en una familia de clase media y desde joven mostró interés por la política.

Con el tiempo se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, cercano al presidente Trump.EFE

ngg/alf