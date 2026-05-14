Gobierno de Netanyahu impulsa disolución del Parlamento israelí para convocar eleciones

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Jerusalén, 14 may (EFE).- La coalición gubernamental del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó anoche un proyecto de ley para disolver el Parlamento israelí (Knéset) y convocar elecciones anticipadas, en plena crisis con los partidos ultraortodoxos por la exención del servicio militar para los estudiantes de escuelas talmúdicas.

La iniciativa fue registrada por el presidente parlamentario de la coalición, Ofir Katz -miembro del partido de Netanyahu, el Likud-, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno, y contempla la disolución de la vigésimo quinta Knéset antes del final de su mandato, aunque sin fijar una fecha concreta para los comicios.

El texto, al que pudo acceder EFE, establece que, de aprobarse, las elecciones deberán celebrarse en una fecha determinada posteriormente por la Comisión de la Knéset y no antes de 90 días desde la aprobación definitiva de la ley. EFE

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