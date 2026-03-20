Gobierno de Nicaragua anuncia la excarcelación de 1.200 presos en abril

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San José, 20 mar (EFE).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este viernes que el próximo 1 de abril se excarcelará a 1.200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas.

Los 1.200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 2.400 en lo que va de año, de acuerdo con la información oficial.

El pasado 2 de febrero, el Gobierno de Nicaragua indultó a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz que se conmemora el 2 de febrero en el país en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025 las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio. EFE

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