Gobierno de Panamá endurecerá modelo carcelario tras fuga masiva

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Panamá endurecerá su modelo carcelario tras la fuga de casi 200 presos a inicios de junio, la mayoría de los cuales ya fueron recapturados, anunció el jueves el presidente José Raúl Mulino.

El mandatario dijo que la evasión de la cárcel La Joyita, en los alrededores de Ciudad de Panamá el 1 de junio, demostró que el sistema carcelario «colapsó», pues afirmó que los presos seguían delinquiendo con la «complicidad» de guardias.

«Lo sucedido me indigna y avergüenza (…). Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas», señaló Mulino en rueda de prensa.

El gobernante prevé anunciar las medidas el 1 de julio durante su informe anual de gestión.

Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que condujo a prisión a unas 92.000 personas.

Ecuador y Costa Rica construyen actualmente prisiones inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, símbolo de la ofensiva del mandatario Nayib Bukele, donde oenegés denuncian estrictas condiciones de reclusión.

Medios panameños informaron que el gobierno de Mulino proyecta construir tres centros penales para reducir la sobrepoblación carcelaria.

Según cifras oficiales, Panamá tiene 24.000 presos en una veintena de prisiones, cuya capacidad es para unos 14.000 reos.

Mulino sostuvo que desde las penitenciarias panameñas se planifican asesinatos y vinculó ese hecho con un «desborde del negocio del narcotráfico» que consideró «preocupante».

Panamá es un lugar de tránsito de drogas, especialmente cocaína producida en la vecina Colombia, y registra actividad de pandillas, aunque no de la envergadura de las salvadoreñas o guatemaltecas.

El presidente dijo que de un total de 195 fugados fueron recapturados 178, y que los que siguen libres no son de alto perfil ni líderes de bandas.

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